"الاقتصاد": توزيع 3225 طناً من لحم العجل والخاروف المجمد على 12 شركة





جاء ذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الخاصة بتوزيع الكميات المقررة من القوائم السلعية A1,A2 (لجنة الكوتا).



وأشارت الوزارة إلى أن هذه الكميات توزعت على 12 شركة كانت قد تقدمت بطلب الاستيراد بعد الإعلان الذي تم نشره عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باللحوم المجمدة ضمن القوائم السلعية A1و A2 للعام 2021. تحضيراً لاحتياجات السوق خلال شهر رمضان المبارك.



يذكر ان لجنة الكوتا يتم تشكيلها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني، بهدف توزيع الكميات المقررة من القوائم السلعية A1،A2 والكوتا بصورة عادلة وشفافة على المتقدمين من التجار والشركات من ذوي الاختصاص بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة للاستيراد.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين، عن توزيع 3225 طن من لحم العجل والخاروف المجمد.