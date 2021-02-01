حسين الشيخ يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية

حسين الشيخ وممثل الاتحاد الأوروبي

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل صباح اليوم الوزير حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله ممثل الاتحاد الأوربي في فلسطين، سفن كوهان فون بورغدسروف بحضور مسؤول القسم السياسي في الاتحاد الأوروبي، سيمون بتروني، والناطق باسم الاتحاد في فلسطين، شادي عثمان.



وفي بداية اللقاء اطلع الشيخ الضيوف على آخر المستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة، وكذلك الانتخابات الفلسطينية القادمة التي أعلن عنها الرئيس عباس بمرسوم خاص، حُددت فيه المواعيد في الأشهر القليلة القادمة، وضرورة مساندتهم وتقديم الدعم اللازم الذي تحتاجه العملية الانتخابية.



كما وشكر الشيخ دول الاتحاد الأوروبي على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني من خلال دعم المشاريع التنموية من تعليم وصحة ومياه والأمن، وكل أشكال الدعم المقدم من طرفهم.



من ناحيته أكد بورغدسروف على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، حسب الشرعية الدولية والاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة في ظل المعاناة جراء جائحة (كورونا).