"قرارات الحكومة نعم ولكن".. العوض يعلق على تصريحات اشتية بشأن موظفي القطاع





وقال في منشور عبر حسابه على (فيسبوك): "قرارات الحكومة نعم"، مستدركاً: "لكن ما ذكره السيد رئيس الحكومة بشأن إلغاء التقاعد المالي والمساواة الراتب، حق طال انتظاره".





وأضاف العوض: بأن هذا الحق أمام اختبار التنفيذ وأبو إبراهيم (رئيس الوزراء) محل ثقة، لكن ما يتعلق بموظفي 2005 -2006، لا بد من القول أنهم استوفوا كافة الإجراءات الإدارية وصدرت من التنظيم والإدارة ويحملون أرقاماً مالية".





وتابع: "لذلك أدعو الأخ دولة رئيس الوزراء للتدقيق فيما ذكر ومعالجة الملف، كما أجدد الدعوة لحل قضايا البطالة الدائمة وعددهم 630، وموظفي شركة البحر ومؤسسة الصخرة، وأسر شهداء الحروب والتقاعد القسري وكل القضايا واجبة المعالجة من خريجين وعمال يبحثون عن عمل لتوفير لقمة العيش.

رام الله - دنيا الوطنعلق عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، اليوم الاثنين، على تصريحات رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، بشأن قضايا قطاع غزة.