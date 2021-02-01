قيادي بحزب (الشعب): اتفاق الفصائل على الأساس السياسي للانتخابات ضرورة





واعتبر أن المسؤولية تقع على عاتق جميع الوفود التي ستشارك في حوار القاهرة المنعقد خلال الاسبوع القادم.



جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع عقده مجلس محافظة رفح بمشاركة اعضائه وعضو اللجنة المركزية للحزب سكرتير المحافظة تيسير ابو خضرة .



واستعرض غنيم موقف الحزب تجاه الانتخابات العامة، مشددا على ضرورة أن تتفق الفصائل خلال اجتماعات القاهرة على الاساس السياسي للانتخابات، والوجهة التي ستأخذنا اليها هذه الانتخابات، موضحا بان هذه الانتخابات يجب ان تأخذ شعبنا لوحدة داخلية مؤكدة، والى مواجهة سياسة الاحتلال الاسرائيلي وبخاصة في مدينة القدس، وفي تعزيز الموقف المشترك شعبيا ورسميا الرافض لأي حلول سياسية لا تحقق اهداف شعبنا المشروعة، معتبرا ان التوافق على هذه القضايا ستعطي للانتخابات مضمونا وطنيا هاما يجب ان يحرص على تحقيقها الجميع. مؤكدا بان وفد الحزب برئاسة امينه العام المشارك في اجتماعات القاهرة سيبذل كل جهد ممكن من اجل تحقيق ذلك .



كما اكد على اهمية التوافق على جميع الاجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية بروح ديمقراطية، والتي تضمن وضوحا قاطعا للمرجعيات القضائية، وللجهات التنفيذية التي ستشرف وتتابع وتضمن امن العملية الانتخابية .



وقال غنيم : "صحيح ان العملية الانتخابية تجرى وفق الاسس التي حددها اتفاق اوسلو، في حين ان هناك قرار فلسطينيا بوقف العمل بهذه الاتفاقيات، وهذا امر يحمل مضمونا متناقضا، لذا يجب تحديد ما امكن من المسارات السياسية التي تساعدنا على تجاوز هذه الاتفاقات وتبعاتها"، مجددا التأكيد على المبادرة التي سبق للحزب ان اطلقها منذ ما يزيد عن الخمس سنوات، والتي تتلخص في تشكيل المجلس الانتقالي للدولة الفلسطينية، والذي يضم جميع اعضاء المجلسين التشريعي والمركزي لمنظمة التحرير .



وعن مستقبل تحالفات الحزب خلال عملية الانتخابات القادمة، اشار غنيم الى ان الحزب سيتخذ القرار المناسب في حينه وفقا للمعطيات الملموسة، موضحا بان الحزب منفتح في هذا الجانب على جميع الخيارات، خاصة تجاه القوى التي تتقاطع مع اهداف الحزب الوطنية والاجتماعية .



كما اشاد الحضور بمواقف الحزب الاخيرة التي تضمنتها بياناته وبلاغاته، والتي عبرت عن مبدئية متميزة وحرصا وطنيا على مصالح ابناء شعبنا وعلى العملية الانتخابية ذاتها، كما اكد الجميع على اهمية ان ينخرط جميع اعضاء الحزب دون استثناء في التحضير لعملية الانتخابات بإرادة مشتركة، باعتبار ان الانتخابات العامة هي القضية المركزية والاساسية لجموع هيئات الحزب خلال المرحلة القادمة.



رام الله - دنيا الوطندعا نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني الى ضرورة توافق الفصائل كافة، على تفاصيل سير العملية الانتخابية لضمان نجاحها.