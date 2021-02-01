لجنة الانتخابات تطلق حملة توعوية بالتعاون مع "جوال"

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت لجنة الانتخابات المركزية حملة توعوية استعداداً للانتخابات الفلسطينية 2021 بهدف التواصل مع المواطنين وتوعيتهم بأماكن وأوقات وآليات تسجيلهم للانتخابات.



وقد تعاونت اللجنة في جزء من حملتها التوعوية مع شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، التي قدمت مجموعة من الرسائل النصية لاستخدامها بالتواصل مع المواطنين، كما وفرت مساحاتها الإعلانية في كل المحافظات من لوحات وشاشات ليتم استخدامها بتعميم كل ما يتعلق بالانتخابات، وتعميم الحملة التوعوية على كافة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بالإضافة إلى توفير متطلبات وتسهيلات أخرى للمساعدة في تيسير أعمال اللجنة وإيصال رسائلها للجمهور الفلسطيني.



يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية وضمن جهودها لعقد الانتخابات الفلسطينية 2021 تعمل على عقد شراكات مع الشركات الوطنية للمساعدة في إيصال رسائلها إلى المواطنين للتوعية بكافة مراحل العملية الانتخابية وتعزيز مشاركتهم فيها.