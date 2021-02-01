عساف: سلطات الاحتلال تمارس إرهابا منظماً ضد شعبنا بعمليات الهدم بالأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن سلطات الاحتلال تمارس إرهابا منظماً ضد شعبنا بعمليات الهدم التي تنفذها في الأغوار وفي مسافر يطا بالخليل في إطار جريمة حرب متواصلة بحق أبناء شعبنا .



وشدد عساف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين، على أهمية صمود المواطنين في أراضيهم في ظل الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال مشددا على دعم صمود المواطنين من السيد الرئيس والحكومة حيث سيتم بناء كل ما يهدمه الاحتلال على الفور .



وفيما يتعلق بالمخطط الاستيطاني في خلة حسان بسلفيت، قال عساف إن هذا المخطط يأتي ضمن مخطط الكنتونات لتقسيم الضفة إلى معازل بحيث سيعزل محافظتي سلفيت وقلقيلية عن بعضهما بإنشاء مدينة استعمارية في المنطقة لربط مستوطنتي معالية شمرون وأريئيل .



وأعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أنه سيتم تنظيم مسيرة كبرى يوم الجمعة القادم في خلة حسان للتصدي لمخطط الاحتلال في هذه المنطقة ومنع إقامة مخطط الاحلال فيها.