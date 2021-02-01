الجبور: سلطات الاحتلال اخطرت 35 مواطنا باخلاء منازلهم في مسافر وبادية يطا

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رام الله - دنيا الوطن

كشف منسق اللجان الشعبية في جنوب الخليل راتب الجبور عن قيام قوات الاحتلال بإصدار نحو 750 اخطارا للمواطنين في مسافر وبادية يطا العام الماضي بينما وصل عدد الاخطارات منذ بداية العام الحالي الى 35 اخطارا باخلاء المواطنين من منازلهم في المنطقة ذاتها.



وأوضح الجبور في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، بأن الاحتلال يتعمد تسليم الاخطارات بمهلة لا تزيد عن 96 ساعة لمنع المواطنين من التوجه إلى الاعتراض على هذه القرارات التي تهدف لتهجيرهم من أراضيهم والاستيلاء عليها.



وأشار منسق اللجان الشعبية في جنوب الخليل راتب الجبور الى أنه تم اخطار خمس عائلات في مسافر يطا أمس بحجة اجراء تدريبات عسكرية، تترافق أيضا مع جرائم المستوطنين بحق الاهالي واطلاق النار عليهم لترهيبهم وتهجيرهم.