الفرا: الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لتقديم الدعم الكامل للانتخابات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا إن الاتحاد الاوروبي ابدى استعداده لتقديم الدعم الكامل للانتخابات الفلسطينية ، بما فيها الدعم المادي والتقني والاستشاري، مضيفا أن اللقاءات مستمرة مع المسؤولين الاوروبيين لدعم هذه العملية .
وأوضح الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين، ان الاتحاد الاوروبي سيكون له تمثيل رسمي للرقابة على الانتخابات وقد أبدى أكثر من نائب استعداده لذلك.
قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا إن الاتحاد الاوروبي ابدى استعداده لتقديم الدعم الكامل للانتخابات الفلسطينية ، بما فيها الدعم المادي والتقني والاستشاري، مضيفا أن اللقاءات مستمرة مع المسؤولين الاوروبيين لدعم هذه العملية .
وأوضح الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين، ان الاتحاد الاوروبي سيكون له تمثيل رسمي للرقابة على الانتخابات وقد أبدى أكثر من نائب استعداده لذلك.
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