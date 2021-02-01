شؤون فلسطينية

الفرا: الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لتقديم الدعم الكامل للانتخابات الفلسطينية

الفرا: الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لتقديم الدعم الكامل للانتخابات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا  إن الاتحاد الاوروبي ابدى استعداده لتقديم الدعم الكامل للانتخابات الفلسطينية ، بما فيها الدعم المادي والتقني والاستشاري، مضيفا أن اللقاءات مستمرة مع المسؤولين الاوروبيين لدعم هذه العملية .

وأوضح الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين، ان الاتحاد الاوروبي سيكون له تمثيل رسمي للرقابة على الانتخابات وقد أبدى أكثر من نائب استعداده لذلك.

أخبار ذات صلة

عساف: سلطات الاحتلال تمارس إرهابا منظماً ضد شعبنا بعمليات الهدم بالأغوار

عساف: سلطات الاحتلال تمارس إرهابا منظماً ضد شعبنا بعمليات الهدم بالأغوار

الجبور: سلطات الاحتلال اخطرت 35 مواطنا باخلاء منازلهم في مسافر وبادية يطا

الجبور: سلطات الاحتلال اخطرت 35 مواطنا باخلاء منازلهم في مسافر وبادية يطا

لجنة الانتخابات: مليونان و300 ألف مواطن مسجلين في السجل الانتخابي

لجنة الانتخابات: مليونان و300 ألف مواطن مسجلين في السجل الانتخابي

اللواء فنونة: مطالب المتقاعدين العسكريين على مكتب الرئيس وهو الوحيد المخول بحلها

اللواء فنونة: مطالب المتقاعدين العسكريين على مكتب الرئيس وهو الوحيد المخول بحلها

الإعلامي الحكومي: استضافة قناة (الغد) لغانتس تساوقاً مع حالة الهرولة نحو التطبيع

الإعلامي الحكومي: استضافة قناة (الغد) لغانتس تساوقاً مع حالة الهرولة نحو التطبيع

(العربية): القاهرة ستعمل على تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات

(العربية): القاهرة ستعمل على تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات

الشرطة والنيابة تباشران التحقيق بظروف وفاة مواطن بنابلس

الشرطة والنيابة تباشران التحقيق بظروف وفاة مواطن بنابلس

الاحتلال ينقل 28 أسيراً من قسم الحجر الصحي للأقسام العامة بسجن (ريمون)

الاحتلال ينقل 28 أسيراً من قسم الحجر الصحي للأقسام العامة بسجن (ريمون)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

عساف: سلطات الاحتلال تمارس إرهابا منظماً ضد شعبنا بعمليات الهدم بالأغوار

عساف: سلطات الاحتلال تمارس إرهابا منظماً ضد شعبنا بعمليات الهدم بالأغوار

الجبور: سلطات الاحتلال اخطرت 35 مواطنا باخلاء منازلهم في مسافر وبادية يطا

الجبور: سلطات الاحتلال اخطرت 35 مواطنا باخلاء منازلهم في مسافر وبادية يطا

اللواء فنونة: مطالب المتقاعدين العسكريين على مكتب الرئيس وهو الوحيد المخول بحلها

اللواء فنونة: مطالب المتقاعدين العسكريين على مكتب الرئيس وهو الوحيد المخول بحلها

الاحتلال ينقل 28 أسيراً من قسم الحجر الصحي للأقسام العامة بسجن (ريمون)

الاحتلال ينقل 28 أسيراً من قسم الحجر الصحي للأقسام العامة بسجن (ريمون)

إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في جنين

إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في جنين

النضال الشعبي تتلقى دعوة رسمية من مصر للمشاركة بحوار الفصائل بالقاهرة

النضال الشعبي تتلقى دعوة رسمية من مصر للمشاركة بحوار الفصائل بالقاهرة

الجهاد الإسلامي: تلقينا دعوة من مصر للمشاركة في حوارات القاهرة

الجهاد الإسلامي: تلقينا دعوة من مصر للمشاركة في حوارات القاهرة

شاهد: حركة المسافرين عبر (معبر رفح) في أول أيام فتح استثنائياً

شاهد: حركة المسافرين عبر (معبر رفح) في أول أيام فتح استثنائياً

منوعات

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب &#34;الإسرائيلي&#34;

لأول مرة.. أشرف زكي يكشف سبب تبرئة محمد رمضان من أزمة المطرب "الإسرائيلي"

شاهد: نادين الراسي &#34;الفنانات منافقات&#34;.. فمن تقصد ؟

شاهد: نادين الراسي "الفنانات منافقات".. فمن تقصد ؟

شاهد: وصلة رقص رومانسية بين أشرف زكي وابنته تشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص رومانسية بين أشرف زكي وابنته تشعل مواقع التواصل

هل إعتدى أحمد السقا على أحد في عزاء والد زوجته ؟

هل إعتدى أحمد السقا على أحد في عزاء والد زوجته ؟

هل إتفق رامز جلال مع هنيدي على تصوير حلقة ببرنامج المقالب ؟

هل إتفق رامز جلال مع هنيدي على تصوير حلقة ببرنامج المقالب ؟

فنانة تعلن إعتزالها الفن وتعلق &#34;تعبت كتير وكدة كفاية&#34;.. من هي ؟

فنانة تعلن إعتزالها الفن وتعلق "تعبت كتير وكدة كفاية".. من هي ؟

شاهد: بعد هجومها على المشاهير.. مي العيدان تتخذ أفضل قرار بحياتها

شاهد: بعد هجومها على المشاهير.. مي العيدان تتخذ أفضل قرار بحياتها

شاهد: بسمة وهبة تحسم الجدل وتوضح سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

شاهد: بسمة وهبة تحسم الجدل وتوضح سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

شاهد: أصالة توضح سبب حذفها للصورة التي هاجمت بها طليقها

شاهد: أصالة توضح سبب حذفها للصورة التي هاجمت بها طليقها

شاهد: كيف شوهت الفنانة شيماء علي شكلها بعملية تجميل

شاهد: كيف شوهت الفنانة شيماء علي شكلها بعملية تجميل

عربي

مصر.. بحث الاستعدادات لمواجهة فيروس (نيباه)

مصر.. بحث الاستعدادات لمواجهة فيروس (نيباه)

الجامعة العربية توجه رسالة قوية لإثيوبيا بشأن حقوق مصر والسودان بمياه النيل

الجامعة العربية توجه رسالة قوية لإثيوبيا بشأن حقوق مصر والسودان بمياه النيل

اتفاق جزائري روسي لتصنيع لقاح (سبوتنيك V) في الجزائر

اتفاق جزائري روسي لتصنيع لقاح (سبوتنيك V) في الجزائر

انطلاق عملية &#34;أسود الجزيرة&#34; ضد العناصر المسلحة غربي العراق

انطلاق عملية "أسود الجزيرة" ضد العناصر المسلحة غربي العراق