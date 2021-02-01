الفرا: الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لتقديم الدعم الكامل للانتخابات الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا إن الاتحاد الاوروبي ابدى استعداده لتقديم الدعم الكامل للانتخابات الفلسطينية ، بما فيها الدعم المادي والتقني والاستشاري، مضيفا أن اللقاءات مستمرة مع المسؤولين الاوروبيين لدعم هذه العملية .



وأوضح الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين، ان الاتحاد الاوروبي سيكون له تمثيل رسمي للرقابة على الانتخابات وقد أبدى أكثر من نائب استعداده لذلك.