لجنة الانتخابات: مليونان و300 ألف مواطن مسجلين في السجل الانتخابي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله أن مليونيين و 300 الف مواطن مسجلين في السجل الانتخابي بينهم 80 الف مواطن ومواطنة سجلوا للانتخاب منذ اعلان المرسوم الرئاسي، متوقعا أن يصل عدد الناخبين ما بين مليونين و400 ألف إلى ملونين ونصف المليون ناخب في هذه الانتخابات .



واضاف طعم الله لاذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين، أن نسبة المسجلين وصلت إلى 79% من اجمالي عدد الناخبين حيث تصدرت محافظة طولكرم اعداد المسجلين تلتها محافظة سلفيت وثم محافظة خانيونيس في قطاع غزة ما يظهر اهتمام المواطنين بالمشاركة بالعملية الديمقراطية لانتخاب ممثليهم.



وأشار المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله إلى أن لجنة الانتخابات المركزية ستبدأ اليوم بحملتها الاعلامية التوعوية لحث المواطنين على التسجيل وستبدأ استلام طلبات الصحفيين والمراكز الحقوقية لاعتمادهم في تغطية ومراقبة العملية الانتخابية .