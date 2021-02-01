الجامعة العربية توجه رسالة قوية لإثيوبيا بشأن حقوق مصر والسودان بمياه النيل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي في رعاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.



وقال أبو الغيط، خلال الاجتماع التاسع للتعاون العام بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، "نأمل في أن تفضي هذه المفاوضات إلى هدفها المنشود، وهو التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم ومنصف يراعي مصالح الأطراف، وينظم عملية ملء وتشغيل السد، بعيداً عن الإجراءات أحادية الجانب، وبشكل يحافظ على الحقوق المائية لمصر والسودان والتي تدعمها الجامعة على طول الخط"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وأضاف، أبو الغيط، أنه "على إثيوبيا التعامل بعقلانية لضمان حقوق السودان ومصر في مياه النيل"، مؤكدا أن "لدى الجامعة العربية قرار يؤيد حقوق مصر والسودان في مياه النيل".



وكانت إثيوبيا، قد اتهمت مصر والسودان بتعطيل مفاوضات "سد النهضة"، وردت على التقارير التي تحدثت عن قرب اندلاع حرب على النيل. وقال وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، إن "التنبؤ بشأن اندلاع حرب على مياه النيل خاطئ"، مؤكدا أنها "عامل لتعزيز وتنمية دول حوض النيل".



يذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه "لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"الدائرة المفرغة" من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد".



كما حذرت الحكومة السودانية، من الملء الثاني لـ"سد النهضة" الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا. وأكدت أن "السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق"، مشددة على "موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة".