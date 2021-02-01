دولي

نائب أوروبي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

نائب أوروبي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام
رام الله - دنيا الوطن
رشح نائب إستوني في البرلمان الأوروبي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لنيل جائزة نوبل للسلام، معللاً قراره بأنه "أول رئيس أمريكي منذ 30 عاماً، لم تشن بلاده أي حرب في ظل ولايته".

وأضاف ياك ماديسون، المنتمي إلى حزب الشعب المحافظ في بلاده، في منشور على صفحته في (فيسبوك) اليوم الاثنين: "فضلاً عن ذلك، تم تحت قيادته التوقيع على عدد من اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط، مما ساعد على ضمان الاستقرار والسلام في المنطقة، وسنرى من الذي سيحصل على جائزة نوبل للسلام"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار ماديسون إلى أنه ليس الوحيد من يرشح ترامب لجائزة نوبل، مضيفاً أنه "كما نعلم، كلما زاد عدد المتقدمين بالترشيح، كلما زادت فرص النجاح".

وكان البرلماني النرويجي اليميني كريستيان تيبرينغ جيدي، قد رشح ترامب العام الماضي لنيل جائزة نوبل للسلام، على خلفية إسهامه في إبرام اتفاق التطبيع التاريخي بين الإمارات وإسرائيل.

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