دولي

جيش ميانمار يضع شرطاً للتخلي عن السلطة

جيش ميانمار يضع شرطاً للتخلي عن السلطة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش ميانمار، أنه سيسلم السلطة للحزب الفائز في انتخابات حرة ونزيهة، ستجرى في البلاد، وذلك بعد أن أطاح بالحكومة المدنية، اليوم الاثنين، رداً على ما وصفه بتزوير انتخابات العام الماضي.

وقال الجيش في مقال نشر على موقع إلكتروني رسمي تابع له، يلخص اجتماعاً للمجلس العسكري الحاكم: إن قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ، تعهد بممارسة "نظام الديمقراطية التعددية الحقيقي" بشكل عادل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولم يحدد الجيش موعداً للانتخابات، لكنه قال في وقت سابق: إن حالة الطوارئ، التي فرضها ستستمر عاماً.

وكانت جهات كثيرة، منها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي  والولايات المتحدة، قد دانت الانقلاب، واعتقال زعيمة البلاد أونغ سان سو كي، ومسؤولين كبار آخرين، وطالبت الجيش بالتراجع عن إجراءاته، والعودة إلى العملية الديمقراطية.

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