(العربية): القاهرة ستعمل على تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع قناة (العربية) عن مصادر لم تسمها، بأن القاهرة خاطبت الفصائل الفلسطينية، بألا نية لتأجيل اللقاءات الوطنية الفلسطينية فيها.



وأوضحت المصادر إلى أن جمهورية مصر العربية، خاطبت عدداً من الفصائل الفلسطينية، لعقد اللقاءات الوطنية، لافتة إلى أن القاهرة، ستعمل على تقريب وجهات النظر بين الفصائل بشأن الانتخابات العامة.



وأشارت المصادر إلى أن العاصمة المصرية القاهرة، طلبت من الفصائل الفلسطينية، تقديم رؤيتها بشأن الانتخابات العامة والمصالحة.



وكان اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه في يوم 8 من الشهر الحالي، سيكون موعداً للحوارات الوطنية بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.