شؤون فلسطينية

الشرطة والنيابة تباشران التحقيق بظروف وفاة مواطن بنابلس

الشرطة والنيابة تباشران التحقيق بظروف وفاة مواطن بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
باشرت النيابة العامة، التحقيق فيما باشرت الشرطة، إجراءات البحث والتحري، ظهر اليوم، في ملابسات وفاة مواطن من مدينة نابلس.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة، أن بلاغاً وصل للشرطة حول وصول مواطن (51 عاماً) متوفياً لمستشفى رفيديا،  وعلى إثر ذلك، باشر فريق الأدلة الجنائية والنيابة العامة إجراءات الكشف والمعاينة على مكان الوفاة، فيما أمرت النيابة العامة  بالتحفظ على الجثمان، وإحالته لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح، لإجراء الصفة التشريحية عليه، وفقاً للأصول.

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