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إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن (حزب الله) اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، بعد اختراقها الأجواء اللبنانية في بلدة بليدا جنوب لبنان.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سقطت قبل قليل مسيرة تابعة للجيش، داخل الأراضي اللبنانية، وذلك خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان، ولا خشية من تسرب المعلومات".

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