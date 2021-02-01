إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الاثنين، مواطنان من بلدة عرابة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجدهما قرب جدار الفصل العنصري، بمحاذاة بلدة برطعة جنوب غرب جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، أطلقت النار على المواطنين أثناء تواجدهما في المنطقة المذكورة، ما أدى إلى إصابة أحدهما بالرصاص في قدميه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا تزال قوات الاحتلال، تحتجز الشاب الآخر لديها.



ويتعرض العمال للتنكيل والملاحقة من قبل قوات الاحتلال، أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم.



وتسبب جدار الفصل العنصري، الذي بدأ الاحتلال بإنشائه عام 2004 بتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الضفة ومصادرة 164780 دونماً.



وينتهك الجدار الحقوق الأساسية لحوالي مليون فلسطيني، ما اضطر الآلاف منهم إلى استصدار تصاريح خاصة من قوات الاحتلال؛ للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم.



كما خلف الجدار أثاراً سلبية عميقة على العملية التعليمية؛ فقد حرم الكثير من الطلبة والمدرسين الوصول إلى مدارسهم، مما أربك العملية التعليمية في العديد من المدارس.