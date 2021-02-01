النضال الشعبي تتلقى دعوة رسمية من مصر للمشاركة بحوار الفصائل بالقاهرة



وقال أمين سر المكتب السياسي للجبهة، عوني أبو غوش: "تلقت الجبهة صباح اليوم الاثنين، دعوة رسمية من الأشقاء في جمهورية مصر العربية؛ لمشاركة وفد من قيادة الجبهة في الحوار الوطني للفصائل، المزمع أجراؤه ما بين يومي 7- 10 من شهر شباط/ فبراير الجاري، والمتعلق بالمصالحة الوطنية والانتخابات الفلسطينية العامة".



وأكد أبو غوش، أن قيادة الجبهة، سوف تشارك بوفد قيادي رسمي برئاسة الأمين العام للجبهة، د. أحمد مجدلاني، مشددًا على أن الجبهة، تتطلع إلى توفير كافة الأجواء والمناخات من أجل إنجاح العملية الديمقراطية، وصولاً إلى تحقيق الشراكة المطلوبة.



وعبر عن تقديره، للجهود التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية، من أجل إنجاح الحوار، الذي يجري تحت رعايتها.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عن تلقيها دعودة رسمية من الأشقاء في جمهورية مصرالعربية؛ للمشاركة في حوار الفصائل بالقاهرة، حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.