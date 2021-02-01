العاروري: حماس مستعدة لحوارات القاهرة وذاهبة إليها بقلوب مفتوحة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ (حماس) أن الحركة مستعدة وجاهزة لحوارات القاهرة، وذاهبة إليها بقلوب مفتوحة مع الكل الوطني.



وقال العاروري: "إن حوار القاهرة، سينطلق يوم الاثنين المقبل الموافق 8 شباط/ فبراير 2021، مشيراً إلى أن وفود الفصائل الفلسطينية، ستصل تباعاً إلى العاصمة المصرية، لبدء الحوار والتباحث بخصوص إجراء الانتخابات الفلسطينية، على مستوى المجلس التشريعي والرئاسة، والمجلس الوطني".



وأكد على تمسك حركة (حماس) بتذليل العقبات، والذهاب للانتخابات، بما يحقق المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني، وسيترأس الشيخ صالح العاروري، وفد حماس المشارك في الحوار.



وتلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، صباح اليوم الاثنين، دعوة رسمية من الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لحضور وفد من قيادة الحركة إلى القاهرة؛ للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، بشأن مسار المصالحة والانتخابات الفلسطينية العامة.



من جانبه، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب: "إن حوار القاهرة، يهدف إلى التوصل للنتائج التي يتمناها الشعب الفلسطيني، وتخدم قضيته العادلة".



وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، تلقي أمينها العام زياد النخالة، دعوةً رسمية من مصر؛ للمشاركة في الحوار الوطني، المقرر عقده في القاهرة، منتصف الأسبوع المقبل.