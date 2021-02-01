العراق ينفي ما نقلته صحيفة رسمية بشأن "مقبرة جماعية"

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رام الله - دنيا الوطن

نفت شرطة محافظة نينوى شمالي العراق، اليوم الاثنين، أنباء العثور على مقبرة جماعية في المحافظة، تضم رفات 400 شخص.



وقالت الشرطة في بيان صحفي نشرته وكالة (السومرية): "ننفي بياناً نسب لنا، ونشر على بعض الوكالات والقنوات الفضائية، بخصوص العثور على مقبرة جماعية، تضم ما يقارب الـ 400 جثة ضمن قضاء تلعفر، وهذه الأنباء غير صحيحة".



وكانت صحيفة (الصباح) العراقية الرسمية، نقلت عن قيادة شرطة محافظة نينوى، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص، قتلتهم عناصر تنظيم الدولة.