نائب مصري يُطالب بإعادة العلاقات مع سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

طالب النائب المصري، مصطفى بكري، بإعادة العلاقات بين مصر وسوريا، مؤكداً أنه لا توجد أي عوائق لعودة العلاقات بين البلدين.



وأكد بكري، أن سوريا لم تلحق بمصر أي أضرار، بل على العكس، دعمت مصر في حربها ضد الإرهاب، وقال: "الأولى أن تعيد مصر العلاقات مع سوريا، خاصة أن مصر أعادت العلاقات مع قطر، رغم أنها ارتكبت جرائم ضد مصر".



ووصف البرلماني المصري، العلاقات بين مصر وسوريا بالتاريخية والمصير المشترك، وقال: إن سوريا هي خط الدفاع الأول شمالاً، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد مراراً طبيعة تلك العلاقة، وضرورة وحدة الأراضي السورية، وعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية.



وختم بكري حديثه بالقول: "لا يصح أبداً أن تستمر القطيعة، ويجب أن نضع إعادة العلاقات مع سوريا على سلم أولوياتنا".