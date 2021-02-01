داخلية غزة تُعلن كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر (معبر رفح) غداً الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، بقطاع غزة، وصول كشف "التنسيقات المصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء.وقالت الهيئة: على المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا)، اليوم بشكل فوري، في المراكز التي تم الإعلان عنها أمس، كل في محافظته، وذلك حتى الساعة الثانية بعد الظهر؛ من أجل تسهيل سفرهم يوم غدٍ الثلاثاء".