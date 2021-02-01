شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: تلقينا دعوة من مصر للمشاركة في حوارات القاهرة

الجهاد الإسلامي: تلقينا دعوة من مصر للمشاركة في حوارات القاهرة
زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، تلقي أمينها العام زياد النخالة، دعوة مصرية رسمية؛ للمشاركة في الحوار الوطني، المقرر عقده في القاهرة.

وقالت الجهاد، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "تلقى زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، دعوةً رسمية من الأشقاء في جمهورية مصر العربية؛ للمشاركة في الحوار الوطني، المقرر عقده في القاهرة، منتصف الأسبوع المقبل".

وسيمثل الحركة في جلسات الحوار الوطني بالقاهرة، وفدٌ رفيع المستوى من قيادتها؛ لعرض رؤية الحركة المتعلقة بالتطورات السياسية الداخلية، وسبل مواجهة التحديات الراهنة.

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