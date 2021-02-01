شاهد: حركة المسافرين عبر (معبر رفح) في أول أيام فتح استثنائياً

تصوير - عبد زقوت

فتحت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، (معبر رفح البري)، جنوبي قطاع غزة، في كلا الاتجاهين، أمام مغادرة المسافرين من القطاع، وعودة العالقين.وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم فتح (معبر رفح البري)، لمدة أربعة أيام بدءاً من الاثنين حتى الخميس، في كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين.