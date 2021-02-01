إسماعيل هنية يتلقى دعوة من مصر للمشاركة في جلسات الحوار الوطني
رام الله - دنيا الوطن
تلقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) صباح اليوم الاثنين، دعوة رسمية من القاهرة؛ لحضور وفد من قيادة الحركة إلى القاهرة في السابع من شهر شباط/ فبراير الجاري؛ للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، بشأن مسار المصالحة، والانتخابات الفلسطينية العامة.
وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن": إن قيادة الحركة، قررت أن يترأس الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي، وفد الحركة المشارك في الحوار.
تلقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) صباح اليوم الاثنين، دعوة رسمية من القاهرة؛ لحضور وفد من قيادة الحركة إلى القاهرة في السابع من شهر شباط/ فبراير الجاري؛ للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، بشأن مسار المصالحة، والانتخابات الفلسطينية العامة.
وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن": إن قيادة الحركة، قررت أن يترأس الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي، وفد الحركة المشارك في الحوار.
التعليقات