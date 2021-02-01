إسماعيل هنية يتلقى دعوة من مصر للمشاركة في جلسات الحوار الوطني

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) صباح اليوم الاثنين، دعوة رسمية من القاهرة؛ لحضور وفد من قيادة الحركة إلى القاهرة في السابع من شهر شباط/ فبراير الجاري؛ للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، بشأن مسار المصالحة، والانتخابات الفلسطينية العامة.



وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن": إن قيادة الحركة، قررت أن يترأس الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي، وفد الحركة المشارك في الحوار.