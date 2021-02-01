شؤون فلسطينية

قطاع غزة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

قطاع غزة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، عن تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.

وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك، جاء بعد إجراء 2756 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 314 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، ولم تسجل أي حالة وفاة.

وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين، بلغ 51527 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 4386 حالة، وإجمالي المتعافين 46619 حالة، وإجمالي الوفيات 522 حالة وفاة.

وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 80 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 43 حالة.

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