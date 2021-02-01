زياد النخالة يصل موسكو للقاء مسؤولين روس
رام الله - دنيا الوطن
وصل وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة الأمين العام زياد النخالة، إلى العاصمة الروسية موسكو.
وقالت الجهاد في بيان وصل "دنيا الوطن": إن الزيارة بدعوة من وزارة الخارجية الروسية؛ للتباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية، والملفات ذات الصلة.
وذكرت الجهاد: "سيبحث وفد الحركة العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح شعبنا، وحشد الدعم الدولي لحقوقه الوطنية المشروعة، وسبل مواجهة سياسات الاحتلال، التي تستهدف شعبنا الفلسطيني وأرضه بالضم والاستيطان والحصار والقمع".
وصل وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة الأمين العام زياد النخالة، إلى العاصمة الروسية موسكو.
وقالت الجهاد في بيان وصل "دنيا الوطن": إن الزيارة بدعوة من وزارة الخارجية الروسية؛ للتباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية، والملفات ذات الصلة.
وذكرت الجهاد: "سيبحث وفد الحركة العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح شعبنا، وحشد الدعم الدولي لحقوقه الوطنية المشروعة، وسبل مواجهة سياسات الاحتلال، التي تستهدف شعبنا الفلسطيني وأرضه بالضم والاستيطان والحصار والقمع".
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