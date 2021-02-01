زياد النخالة يصل موسكو للقاء مسؤولين روس

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رام الله - دنيا الوطن

وصل وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة الأمين العام زياد النخالة، إلى العاصمة الروسية موسكو.



وقالت الجهاد في بيان وصل "دنيا الوطن": إن الزيارة بدعوة من وزارة الخارجية الروسية؛ للتباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية، والملفات ذات الصلة.



وذكرت الجهاد: "سيبحث وفد الحركة العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح شعبنا، وحشد الدعم الدولي لحقوقه الوطنية المشروعة، وسبل مواجهة سياسات الاحتلال، التي تستهدف شعبنا الفلسطيني وأرضه بالضم والاستيطان والحصار والقمع".