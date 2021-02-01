خلافًا لتصريحات أبو مرزوق.. الرجوب: الحوار الوطني يبدأ بالقاهرة في الثامن من الشهر الجاري

جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) اللواء جبريل الرجوب: إن الحوار الوطني الشامل، سيبدأ في العاصمة المصرية القاهرة، في الثامن من شباط/ فبراير الجاري.



وأوضح الرجوب، أن الوفود المشاركة في الحوار، ستصل إلى القاهرة في السابع من الشهر الجاري.



وأضاف: "ذاهبون إلى حوار القاهرة، كما قال الرئيس محمود عباس، بعقول مفتوحة، من أجل التوصل إلى النتائج التي يتمناها شعبنا الفلسطيني، وتخدم قضيتنا العادلة".



وكان عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، قال في وقت سابق: إنه تقرر تأجيل اجتماع الفصائل في القاهرة، إلى ما بعد 15 شباط/ فبراير، دون الكشف عن أسباب التأجيل.