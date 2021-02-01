عشراوي: استقالتي من التنفيذية لاعلاقة لها بالانتخابات ولا نية لدي بالترشح لأي منصب

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابقة، بأن استقالتها من عضوية اللجنة التنفيذية لا علاقة لها بالانتخابات العامة المقبلة، منوهة في الوقت ذاته إلى أنها استقالت قبل الإعلان عن الانتخابات.



وقالت عشراوي لـ "دنيا الوطن": "عندما استقلت طلبت من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدعوة للانتخابات، وأن يجمع المجلس المركزي الفلسطيني، وأنا ليس لدي أي نية للترشح لأي منصب سياسي جديد، وإنني سأفتح المجال لغيري".



وأضافت: "أنا أعمل حالياً في مجال المجتمع المدني، وأواصل اتصالاتي، وأكتب وأتابع كافة المجالات بشكل طوعي، وليس بصفة رسمية"، متابعة: "وعدت الكثير من الشبان والشابات ومستقلين، بأن أدعمهم وأقوم بحملات إعلامية لصالحهم".