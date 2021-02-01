ارزيقات: القبض على 4 مطلوبين مشتبه باشتراكهم بجريمة قتل

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة والأجهزة الأمنية، وبإسناد الأمن الوطني في بيت لحم، قبضت اليوم الاثنين، على أربعة مطلوبين ببلدة بتير غربي بيت لحم، مشتبه باشتراكهم بجريمة قتل، وقعت في مدينة يطا جنوب الخليل، قبل عدة آشهر.