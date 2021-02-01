(رويترز): كوشنر مرشح لجائزة نوبل بسبب اتفاقيات التطبيع

جاريد كوشنر

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وكالة (رويترز)، اليوم الاثنين، عن ترشيح كلا من جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق، ونائبه آفي بيركوفيتش، لجائزة نوبل للسلام، لدورهم في التفاوض على تطبيع إسرائيل مع عدد من الدول العربية.



ووفق الوكالة، فقد رشح المحامي الأمريكي، آلان ديرشويتز، بصفته أستاذاً فخرياً في كلية الحقوق جامعة هارفارد، كوشنر وآفي للحصول على هذه الجائزة.



بدوره، قال كوشنر في بيان: إنه تشرف بترشيحه للجائزة التي ستمنح في تشرين الأول/ أكتوبر.



وكان كوشنر، وبيركوفيتس، مبعوث الشرق الأوسط السابق، شخصيتين رئيسيتين في التفاوض على اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.