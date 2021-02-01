شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي: اعتقال إسرائيل موظفة أممية بالقدس يستدعي تدخلًا حاسمًا من الأمم المتحدة

الأورومتوسطي: اعتقال إسرائيل موظفة أممية بالقدس يستدعي تدخلًا حاسمًا من الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ، إزاء توقيف السلطات الإسرائيلية، موظفة أممية في مدينة القدس، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها.

وقال المرصد الحقوقي الدولي، ومقرّه جنيف في بيان صحفي أمس الأحد، إنّ السلطات الإسرائيلية، اعتقلت بتاريخ 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، الموظفة الأممية والناشطة الحقوقية، (شيرين الأعرج)، من أمام "محكمة الصلح" في مدينة القدس، حيث حضرت للمكان بعد استدعائها للتحقيق معها، على خلفية تهم "بالاتصال بعملاء وأشخاص أجانب".

ووفق معلومات حصل عليها المرصد الأورومتوسطي، عادت الأعرج، والتي تحمل الهوية الإسرائيلية، إضافة لجواز سفر دبلوماسي، صادر عن الأمم المتحدة، إلى الأراضي الفلسطينية بعد منع إسرائيلي دام خمس سنوات- في أعقاب تواصل محاميها معها، والذي أخبرها بضرورة العودة إلى الأراضي الفلسطينية لتجديد أوراقها الخاصة بالإقامة، حتى لا تفقد إقامتها، وتتحول إلى "لاجئة"، وبالتالي تُحرم من دخول الأراضي الفلسطينية.

وأظهرت المعلومات، أنّ "الأعرج" خضعت للتحقيق لدى وصولها النقطة الحدودية الفاصلة بين المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية (جسر الكرامة) يوم 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، وتم إبلاغها قبل مغادرة التحقيق، بالتوجه في اليوم التالي لمقر محكمة "الصلح" بمدينة القدس، لكي تخضع لتحقيق آخر لدى الشرطة الإسرائيلية.

ولدى وصولها المكان في اليوم التالي، أوقف عناصر من المخابرات الإسرائيلية "الأعرج" قرب باب المحكمة، واقتادوها إلى منزلها، وصادروا أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة الخاصة بها، وبعد ذلك تم اقتيادها إلى سجن (بتاح تكفا) وسط إسرائيل، حيث منعت السلطات الإسرائيلية محامي "الأعرج" والمحامية الإسرائيلية التي عيّنتها الأمم المتحدة من مقابلتها أو حتى حضور التحقيق معها.

وبيّن الأورومتوسطي، أنّ "الأعرج" تعمل حاليًا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تركيا، وعملت لسنوات مع الأمم المتحدة في عدة منظمات وبرامج منها: (أونروا)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إذ تمتلك سجلًا إيجابيًا في المجال الحقوقي والإنساني والخدمي، وهو ما يتعارض مع التهم الإسرائيلية الموجهة لها.

ولفت الأورومتوسطي، إلى أنّ إسرائيل تتعمد التضييق على عمل الموظفين الأمميين في الأراضي الفلسطينية، رغم تنسيق الأمم المتحدة عملياتها مع السلطات الإسرائيلية، كما تتبع السلطات الإسرائيلية، سياسة صارمة مع المدافعين المحليين والدوليين عن حقوق الإنسان، وتفرض قيودًا كبيرة سواء على منحهم تأشيرات دخول إلى إسرائيل، أو الوصول إلى الأراضي الفلسطينية.

وكان الأورومتوسطي، اشتكى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، السياسة الإسرائيلية، تجاه عمل المنظمات الدولية، والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وأوضح حينها أنّ رئيسه رامي عبده، وبعض العاملين فيه، يتعرّضون بشكل مستمر لمضايقات إسرائيلية.

أخبار ذات صلة

عشراوي: استقالتي من التنفيذية لاعلاقة لها بالانتخابات ولا نية لدي بالترشح لأي منصب

عشراوي: استقالتي من التنفيذية لاعلاقة لها بالانتخابات ولا نية لدي بالترشح لأي منصب

ارزيقات: القبض على 4 مطلوبين مشتبه باشتراكهم بجريمة قتل

ارزيقات: القبض على 4 مطلوبين مشتبه باشتراكهم بجريمة قتل

القدس في يناير.. انتهاكات واستهداف لبلداتها وأهلها

القدس في يناير.. انتهاكات واستهداف لبلداتها وأهلها

أبو مرزوق: تأجيل اجتماع الفصائل في القاهرة لما بعد منتصف فبراير

أبو مرزوق: تأجيل اجتماع الفصائل في القاهرة لما بعد منتصف فبراير

طالع أسعار الدجاج في أسواق غزة

طالع أسعار الدجاج في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

اعتقالات خلال اقتحامات واسعة في الضفة الغربية

اعتقالات خلال اقتحامات واسعة في الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

ارزيقات: القبض على 4 مطلوبين مشتبه باشتراكهم بجريمة قتل

ارزيقات: القبض على 4 مطلوبين مشتبه باشتراكهم بجريمة قتل

القدس في يناير.. انتهاكات واستهداف لبلداتها وأهلها

القدس في يناير.. انتهاكات واستهداف لبلداتها وأهلها

الأورومتوسطي: اعتقال إسرائيل موظفة أممية بالقدس يستدعي تدخلًا حاسمًا من الأمم المتحدة

الأورومتوسطي: اعتقال إسرائيل موظفة أممية بالقدس يستدعي تدخلًا حاسمًا من الأمم المتحدة

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

الطقس: أجواء دافئة ومستقرة في معظم المناطق الفلسطينية

الطقس: أجواء دافئة ومستقرة في معظم المناطق الفلسطينية

وزيرا خارجية الأردن وتونس: القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى

وزيرا خارجية الأردن وتونس: القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى

خالد البطش: نأمل أن يتجاوز حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية مرجعية (أوسلو) للانتخابات

خالد البطش: نأمل أن يتجاوز حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية مرجعية (أوسلو) للانتخابات

منوعات

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

يسرا لأصدقائها &#34;ممنوع الزيارات&#34;.. هل قامت بطرد أحد ؟

يسرا لأصدقائها "ممنوع الزيارات".. هل قامت بطرد أحد ؟

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب &#34;موسى مشتاقلك&#34;

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب "موسى مشتاقلك"

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

شاهد: ميريهان حسين &#34;أنا أجمل من ياسمين صبري&#34; والجمهور يرد

شاهد: ميريهان حسين "أنا أجمل من ياسمين صبري" والجمهور يرد

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

شاهد: ماجد الكدواني &#34; عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة&#34;

شاهد: ماجد الكدواني " عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة"

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

شاهد: رزان مغربي &#34;كنت بتمنى يضربني عمر الشريف&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: رزان مغربي "كنت بتمنى يضربني عمر الشريف".. فما القصة ؟

عربي

القوات السعودية ترفع جاهزيتها القتالية في &#34;رماح النصر&#34;

القوات السعودية ترفع جاهزيتها القتالية في "رماح النصر"

الاردن: تسجيل 12 حالة وفاة و1181 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاردن: تسجيل 12 حالة وفاة و1181 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السيسي: نرفض أي إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

السيسي: نرفض أي إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

سلطنة عمان تمدد إغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع

سلطنة عمان تمدد إغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع