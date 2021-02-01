أبو مرزوق: تأجيل اجتماع الفصائل في القاهرة لما بعد منتصف فبراير
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قيادات في حركة (حماس)، اليوم الاثنين، عن تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة إلى ما بعد 15 شباط/ فبراير الجاري.
ووفق ما نقل موقع (عربي 21)، فقد قال عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، في تصريحات صحفية: إنه تقرر تأجيل اجتماع الفصائل في القاهرة، إلى ما بعد 15 شباط/ فبراير، دون الكشف عن أسباب التأجيل.
فيما أوضح عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، حسام بدران، في تصريح مقتضب، أن موعد الاجتماع لم يُقر بعد.
كشفت قيادات في حركة (حماس)، اليوم الاثنين، عن تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة إلى ما بعد 15 شباط/ فبراير الجاري.
ووفق ما نقل موقع (عربي 21)، فقد قال عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، في تصريحات صحفية: إنه تقرر تأجيل اجتماع الفصائل في القاهرة، إلى ما بعد 15 شباط/ فبراير، دون الكشف عن أسباب التأجيل.
فيما أوضح عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، حسام بدران، في تصريح مقتضب، أن موعد الاجتماع لم يُقر بعد.
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