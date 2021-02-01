أبو مرزوق: تأجيل اجتماع الفصائل في القاهرة لما بعد منتصف فبراير

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت قيادات في حركة (حماس)، اليوم الاثنين، عن تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة إلى ما بعد 15 شباط/ فبراير الجاري.



ووفق ما نقل موقع (عربي 21)، فقد قال عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، في تصريحات صحفية: إنه تقرر تأجيل اجتماع الفصائل في القاهرة، إلى ما بعد 15 شباط/ فبراير، دون الكشف عن أسباب التأجيل.



فيما أوضح عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، حسام بدران، في تصريح مقتضب، أن موعد الاجتماع لم يُقر بعد.