3 ساعات بدلاً من 3 أيام.. نتنياهو يُقلّص زيارته إلى دول الخليج
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرر تقليص زيارته لدول الخليج في ظل تفشي وباء (كورونا) وتمديد الإغلاق.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بـ "المطلع" لم تسمه، أنه كان من المقرر، أن يزور نتنياهو خلال جولته التي تستمر 3 أيام 3 وجهات هي: أبوظبي ودبي والبحرين، لكن تم إلغاء الزيارة إلى دبي والبحرين، وسيكتفي نتنياهو بزيارة إلى أبوظبي، تستغرق 3 ساعات فقط.
ومن المقرر، أن يتلقي نتنياهو خلال زيارته ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وفق ما كشف عنه المصدر.
وأوضح المصدر، أن "الحديث يدور عن زيارة تم تأجيلها عدة مرات، ولا يمكن تأجيلها الآن في ظل وجود قضايا سياسية وإقليمية على جدول الأعمال".
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرر تقليص زيارته لدول الخليج في ظل تفشي وباء (كورونا) وتمديد الإغلاق.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بـ "المطلع" لم تسمه، أنه كان من المقرر، أن يزور نتنياهو خلال جولته التي تستمر 3 أيام 3 وجهات هي: أبوظبي ودبي والبحرين، لكن تم إلغاء الزيارة إلى دبي والبحرين، وسيكتفي نتنياهو بزيارة إلى أبوظبي، تستغرق 3 ساعات فقط.
ومن المقرر، أن يتلقي نتنياهو خلال زيارته ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وفق ما كشف عنه المصدر.
وأوضح المصدر، أن "الحديث يدور عن زيارة تم تأجيلها عدة مرات، ولا يمكن تأجيلها الآن في ظل وجود قضايا سياسية وإقليمية على جدول الأعمال".
التعليقات