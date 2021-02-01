3 ساعات بدلاً من 3 أيام.. نتنياهو يُقلّص زيارته إلى دول الخليج

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرر تقليص زيارته لدول الخليج في ظل تفشي وباء (كورونا) وتمديد الإغلاق.



ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بـ "المطلع" لم تسمه، أنه كان من المقرر، أن يزور نتنياهو خلال جولته التي تستمر 3 أيام 3 وجهات هي: أبوظبي ودبي والبحرين، لكن تم إلغاء الزيارة إلى دبي والبحرين، وسيكتفي نتنياهو بزيارة إلى أبوظبي، تستغرق 3 ساعات فقط.



ومن المقرر، أن يتلقي نتنياهو خلال زيارته ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وفق ما كشف عنه المصدر.



وأوضح المصدر، أن "الحديث يدور عن زيارة تم تأجيلها عدة مرات، ولا يمكن تأجيلها الآن في ظل وجود قضايا سياسية وإقليمية على جدول الأعمال".