"كورونا عالميًا": مليونان و238 ألف وفاة و103 ملايين و534 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات، جراء الفيروس بلغ 2 مليون ونحو 238 ألف وفاة، فيما تقارب حصيلة المصابين من 103 ملايين و534 ألف إصابة، تعافى منهم أكثر من 75 مليوناً و140 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، تراجعاً ملموساً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 395 ألفاً و489 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 9,292 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,886 وفاة)، والمكسيك (1,495 وفاة)، وبريطانيا (587 وفاة)، والبرازيل (563 وفاة)، وروسيا (485 وفاة).



وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (107,816 إصابة)، والبرازيل (27,756 إصابة)، وبريطانيا (21,088 إصابة)، وفرنسا (19,235 إصابة)، وروسيا (18,359 إصابة).



ولا تزال أميركا، تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم، الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (452,279 وفاة)، والبرازيل (224,534 وفاة)، والمكسيك (158,536 وفاة)، والهند (154,428 وفاة)، وبريطانيا (106,158 وفاة).



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (26,767,229 إصابة)، والهند (10,758,619 إصابة)، والبرازيل (9,204,731 إصابة)، وروسيا (3,850,439 إصابة)، وبريطانيا (3,817,176 إصابة).