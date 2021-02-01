إسرائيل: تمديد الإغلاق حتى صباح الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

مدّدت الحكومة الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الأحد، الإغلاق العام، حتى السادسة صباحاً من يوم الجمعة المقبل، بعد مصادقة (كنيست) في وقت سابق على رفع غرامات مخالفة تعليمات (كورونا).



وتوصّل حزبا (ليكود) و(أزرق- أبيض) إلى تفاهمات في الدقيقة الأخيرة، قبل انتهاء الإغلاق ليل الأحد- الاثنين.



وقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في بداية الجلسة: إنه يجب "منع التجمهرات في كل المجتمعات"، رافضًا حصر الانتقادات تجاه الحريديين فقط.