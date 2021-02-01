اعتقالات خلال اقتحامات واسعة في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة مواطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال، اعتقل المهندس إسماعيل العواودة، بعد اقتحام منزله في مدينة دورا بالخليل، وعبد الحليم عويوي من الخليل، كما جرى اقتحام منزل، كامل الجعبري في بلدة اليامون قضاء جنين.



واقتحمت آليات الاحتلال، بلدة جبع قضاء جنين، وسط مواجهات شهدتها البلدة، كما جرى اقتحام الحي الشرقي في مدينة طولكرم.



واعتقل جنود الاحتلال، الشقيقين لؤي ووائل حمودة توفيق حمايل من سكان بلدة بيتا جنوب نابلس، كما تم اعتقال الشاب عمرو جابر على مدخل مدينة قلقيلية.