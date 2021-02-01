إسرائيل وكوسوفو توقعان اليوم على اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية

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رام الله - دنيا الوطن

توقع إسرائيل وكوسوفو، اليوم الاثنين، على اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان نشرته وكالة (رويترز): إن وزير الخارجية الإسرائيلية، جابي أشكنازي ووزيرة خارجية كوسوفو ميليزا هاراديناي ستوبلا سيوقعان، الاثنين، اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وكوسوفو".





وذكرت: "بسبب الإغلاق الحالي وقيود (كورونا) وإلغاء رحلة وفد كوسوفو إلى إسرائيل، قرر الوزيران، إجراء الحفل بشكل افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)".



وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي سيتم فيها التوقيع على اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية، عبر تقنية الاتصال المرئي.



وأوضحت، أنه "خلال الحفل، سيرسل كل جانب نسخته من الاتفاقية الموقعة بالبريد الإلكتروني إلى نظيره للتوقيع عليها".



وأضافت: "سيتم الانتهاء من الحفل بإزاحة افتراضية للستار عن اللافتة، التي سيضعها الوزيران عند مدخل سفارة كوسوفو".