وزيرا خارجية الأردن وتونس: القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي، والتونسي عثمان الجرندي دعم بلادهما لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، استنادا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، اليوم الأحد، بين الصفدي والجرندي.



وتناولت المحادثة التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في ضوء الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء الخارجية العرب المزمع عقده بالقاهرة يوم 8 شباط/ فبراير 2021 بالقاهرة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وشددا على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وضرورة إعادة الزخم إليها في المحافل العربية والإقليمية والدولية.



وذكر الجرندي بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي الأخيرة بتاريخ 26 الجاري برئاسة تونس، والتي كانت مخصصة للأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، في استحثاث الجهود الدولية لإيجاد تسوية عادلة لها وإرجاع الحق الفلسطيني، استنادا للمرجعيات الدولية والمبادرة العربية.