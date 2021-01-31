إنفلونزا الطيور تجتاج محمية طبيعية في موريتانيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة البيئة الموريتانية، نفوق نحو 245 من أفراخ البجع و24 من طيور البجع، بسبب فيروس (H5N1) في محمية وطنية قريبة من منطقة في شمال السنغال، أصيبت بالفيروس.



وتم اكتشاف الطيور النافقة في "حوض" تابع للمحمية الوطنية "لجاولينغ"، التي تقع على الجانب الموريتاني من دلتا نهر السنغال، ويوجد بها ما يزيد على 250 نوعاً من الطيور.



وقالت وزارة البيئة الموريتانية في بيان، السبت: إنه في سياق التعامل مع هذا التفشي، تقرر "الإغلاق التام للمحمية في وجه الزوار، ووقف جميع الأنشطة فوراً"، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).



يأتي ذلك، في أعقاب اكتشاف المئات من طيور البجع النافقة في 23 كانون الثاني/ يناير، في محمية طيور سنغالية على الجانب الآخر من النهر، وتأكد لاحقاً أنها نفقت بسبب فيروس (H5N1).



وسجلت السنغال هذا الشهر، تفشي الفيروس في مزرعة دواجن بمنطقة تييس، الواقعة على بعد 192 كيلومتراً جنوباً، مما أدى إلى إعدام حوالي 100 ألف دجاجة.



ولم يتضح حتى الآن، ما إذا كانت هناك صلة بين واقعتي تفشي الفيروس في موريتانيا والسنغال.