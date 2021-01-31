دولي

عاصفة ثلجية قوية تضرب واشنطن وتحذيرات في نيويورك

عاصفة ثلجية قوية تضرب واشنطن وتحذيرات في نيويورك
رام الله - دنيا الوطن
بدأ أول تساقط كبير للثلوج منذ عامين، في العاصمة الأميركية، واشنطن، وعدد من المناطق المجاورة، في الساعات الأولى من صباح الأحد، وبحلول العاشرة صباحاً، تجاوز ارتفاع تراكم الثلوج في بعض الأحياء 8 سنتيمترات.

وأطلقت خدمة الطقس الوطنية، منذ أيام، تحذيرات من تراكم الثلوج، وإغلاق بعض الطرقات، تحسباً لهطول ثلجي لم تشهد له المنطقة مثيلاً منذ سنوات، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وانتقلت الثلوج إلى أجزاء من ولايتي فرجينيا وماريلاند قبل فجر الأحد، ثم انتشرت في الجنوب والغرب، وسرعان ما غلفت المنطقة بأكملها، وستشمل العاصفة عدة مدن في ولايات ميريلاند وفيرجينيا ووست فرجينيا وبنسلفانيا ونيوجرزي ونيويورك، وغيرها في الشمال الشرقي.

وسيحدث معظم تراكم الثلوج في واشنطن ومحيطها يوم الأحد، حيث يمكن أن يصل ارتفاعه إلى أكثر من 12 سنتيمتراً، ولكن مع انتهاء العاصفة يوم الثلاثاء، يمكن أن يصل ارتفاع الثلوج في بعض المناطق إلى 20 سنتيمتراً.

وأعلنت عمدة العاصمة، موريل باوزر، حالة طوارئ الثلوج، في المنطقة، من الساعة 9 صباحاً يوم الأحد إلى الساعة 6 صباحاً يوم الثلاثاء، وكذلك أعلن عدد من المدن المجاورة إجراءات احترازية.

وقالت باوزر: إن فريق طوارئ العاصمة المكلف بإزالة الثلوج، سينتشر عند منتصف ليل الأحد، استعداداً للعاصفة، فيما قامت طواقم العمل برش محلول ملحي خاص في الشوارع، لمنع تراكم الثلوج على الإسفلت.

وبالإضافة إلى ذلك، تم نشر 147 شاحنة لرش الملح على الطرق الداخلية والطرق السريعة والجسور والمنحدرات في جميع أنحاء المدينة.

التزلج ممنوع

واعتاد سكان العاصمة الأميركية، وخصوصاً الأطفال، استخدام المنحدرات العشبية المحيطة بمبنى الكونغرس، للتزلج خلال العواصف الثلجية، لكنهم سيحرمون من دخول المنطقة هذا العام، بعد أسابيع من أحداث الشغب، التي وقعت في مبنى الكابيتول يوم 6 كانون الثاني/ يناير وأدت إلى مقتل خمسة أشخاص.

وأعلنت الشرطة، أنها ستبقي المنطقة المحيطة بمبنى الكونغرس مغلقة، وذلك لأسباب أمنية وأخرى تتعلق بمنع التجمعات بسبب انتشار (كوفيد- 19)، إضافة إلى أعمال فك ونقل منصة حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن.

تحذيرات

ويتوقع أن تشهد مدينة نيويورك والمناطق المحيطة بها، تأثيرات عاصفة شتوية "كبيرة إلى شديدة" حتى يوم الثلاثاء، بسبب توقعات بتساقط الثلوج بمقدار 30 إلى 40 سنتيمتراً، ورياح تصل سرعتها إلى 70 إلى 85 كيلومتراً في الساعة.

وبلغ التحذير من العاصفة الشتوية الصادر عن مركز التنبؤ بالطقس، التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، المستوى الأعلى، ما يعني احتمال حدوث أضرار جسيمة وواسعة النطاق في الممتلكات.

وبشكل عام، سيشعر أكثر من 110 ملايين أميركي، ببرد الشتاء في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حيث تستهدف العاصفة، المدن الأكثر كثافة سكانية على طول الساحل الشرقي الأميركي.

أخبار ذات صلة

بريطانيا: تسجيل 587 وفاة و21088 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

بريطانيا: تسجيل 587 وفاة و21088 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قناة إسرائيلية: نتنياهو يزور الإمارات والبحرين منتصف فبراير

قناة إسرائيلية: نتنياهو يزور الإمارات والبحرين منتصف فبراير

الصين: سبعة لقاحات مضادة لـ (كوفيد-19) تدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

الصين: سبعة لقاحات مضادة لـ (كوفيد-19) تدخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

صحيفة: بايدن يتجاهل نتنياهو ويرفض تلقي اتصاله

صحيفة: بايدن يتجاهل نتنياهو ويرفض تلقي اتصاله

فيديو: معلومات جديدة عن الفيروس القاتل &#34;نيباه&#34; الأكثر فتكاً من (كورونا)

فيديو: معلومات جديدة عن الفيروس القاتل "نيباه" الأكثر فتكاً من (كورونا)

(موساد) يُشارك بالتحقيق في الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الهند

(موساد) يُشارك بالتحقيق في الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الهند

سارة نتنياهو تُكلف الحكومة الإسرائيلية آلاف الشواكل

سارة نتنياهو تُكلف الحكومة الإسرائيلية آلاف الشواكل

إسرائيل: أكثر من ثلاثة ملايين شخص تلقوا لقاح (كورونا)

إسرائيل: أكثر من ثلاثة ملايين شخص تلقوا لقاح (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

وزيرا خارجية الأردن وتونس: القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى

وزيرا خارجية الأردن وتونس: القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى

جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تُحذر من تداول المستحضرات الصيدلانية غير المرخصة

جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تُحذر من تداول المستحضرات الصيدلانية غير المرخصة

حريق كبير داخل مصنع اسفنج في الخليل

حريق كبير داخل مصنع اسفنج في الخليل

منتدى القضية الفلسطينية يؤكد ضرورة توظيف الأدوات القانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

منتدى القضية الفلسطينية يؤكد ضرورة توظيف الأدوات القانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

مجدلاني: الانتخابات خارطة طريق لتحقيق المصالحة الوطنية والشراكة السياسية

مجدلاني: الانتخابات خارطة طريق لتحقيق المصالحة الوطنية والشراكة السياسية

الاحتلال يعيد فتح بوابة قلقيلية الجنوبية بعد إغلاقها 21 عاماً

الاحتلال يعيد فتح بوابة قلقيلية الجنوبية بعد إغلاقها 21 عاماً

الاحتلال يخطر بإخلاء خمس عائلات في مسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يخطر بإخلاء خمس عائلات في مسافر يطا جنوب الخليل

هيئة مكافحة الفساد تُطلق تقريرها الأول للمرصد الوطني لمؤشرات الفساد 2020

هيئة مكافحة الفساد تُطلق تقريرها الأول للمرصد الوطني لمؤشرات الفساد 2020

منوعات

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

يسرا لأصدقائها &#34;ممنوع الزيارات&#34;.. هل قامت بطرد أحد ؟

يسرا لأصدقائها "ممنوع الزيارات".. هل قامت بطرد أحد ؟

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب &#34;موسى مشتاقلك&#34;

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب "موسى مشتاقلك"

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

شاهد: ميريهان حسين &#34;أنا أجمل من ياسمين صبري&#34; والجمهور يرد

شاهد: ميريهان حسين "أنا أجمل من ياسمين صبري" والجمهور يرد

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

شاهد: ماجد الكدواني &#34; عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة&#34;

شاهد: ماجد الكدواني " عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة"

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

شاهد: رزان مغربي &#34;كنت بتمنى يضربني عمر الشريف&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: رزان مغربي "كنت بتمنى يضربني عمر الشريف".. فما القصة ؟

عربي

القوات السعودية ترفع جاهزيتها القتالية في &#34;رماح النصر&#34;

القوات السعودية ترفع جاهزيتها القتالية في "رماح النصر"

الاردن: تسجيل 12 حالة وفاة و1181 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاردن: تسجيل 12 حالة وفاة و1181 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السيسي: نرفض أي إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

السيسي: نرفض أي إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

سلطنة عمان تمدد إغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع

سلطنة عمان تمدد إغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع