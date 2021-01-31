خالد البطش: نأمل أن يتجاوز حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية مرجعية (أوسلو) للانتخابات

وشدد البطش، في تصريح لـ (قناة الغد) على ضرورة الاتفاق على برنامج سياسي واحد، تلتزم به الفصائل الفلسطينية كافة، معرباً عن أمله بأن يتجاوز حوار القاهرة مرجعية (أوسلو) للانتخابات، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية.



وأوضح، أنه لابد من أن يكون هناك التزام بالتنفيذ والطريقة السليمة، وتحقيق المأمول، وإعادة الاعتبار للمنظمة التحرير الفلسطينية.



وأشار عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إلى أنه

حان الوقت لإنهاء معاناة المواطنين في غزة والضفة، وإيجاد برنامج سياسي فلسطيني موحد، تلتزم به الفصائل.















رام الله - دنيا الوطنأعلن خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن حركته ستحدد موقفها من المشاركة في الانتخابات العامة الفلسطينية، بعد الحوار الفلسطيني، الذي سيجرى في القاهرة، خلال الأيام المقبلة.