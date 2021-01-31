الصحة بغزة: تسجيل 50 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الأحد

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الأحد.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأحد، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 215 إصابة، وذلك بعد فحص 2244 عينة، وذلك بنسبة إصابة 9.5 %.