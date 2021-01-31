المالية بغزة تحدد موعد صرف رواتب الموظفين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم صرف رواتب موظفي غزة، غداً الاثنين، عن شهر كانون الثاني/ يناير 2021.



وأوضحت الوزارة في تصريح لوكالة (الرأي) المحلية، أن عملية الصرف ستبدأ عند الساعة 11 صباحاً، وستكون بنفس نسبة وآلية الشهر الماضي.



وأشارت إلى أن عملية صرف الرواتب، ستتم وفق لمعايير السلامة والوقاية وإجراءات التباعد الشخصي التي تحددها وزارتا الصحة والداخلية والامني الوطني.