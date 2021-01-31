حريق كبير داخل مصنع اسفنج في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اندلع حريق كبير، مساء اليوم الأحد، داخل مصنع للإسفنج بمدينة الخليل.



وقد تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة الخليل، وبالتعاون مع طواقم بلدية الخليل، وأهالي المنطقة من إخماد النيران، التي اشتعلت داخل المصنع، الواقع بمنطقة الفحص جنوب المدينة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



حيث عملت الطواقم على محاصرة النيران المشتعلة في المصنع بشكل هائل، في ماكينات ومواد خام، داخل المصنع، المكون من ثلاث طبقات، وفي أكثر من موقع، باستخدام مادة الفوم عالية التمدد وخنق ألسنة اللهب، وعزل المناطق الآمنة عن المشتعلة، وإخمادها وحصرها، وتبريد الموقع، وتأمينه.