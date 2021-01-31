بدران: حماس ليست متمترسة خلف شكل واحد للمشاركة بالانتخابات ونريد سقفاً سياسياً يتجاوز أوسلو

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن الانتخابات الفلسطينية، وسيلة وأداة نحو تحقيق الوحدة الفلسطينية، وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، لافتاً إلى أن هناك حرصاً على ألا تتعارض هذه الانتخابات مع أصل القضية الفلسطينية، أننا شعب تحت الاحتلال.



وأشار بدران، خلال لقاء له عبر فضائية (الأقصى)، مساء اليوم الأحد، أن حركة (حماس) جاهزة للانتخابات بعد أن قدمت المرونة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن حركته ليست متمترسة خلف شكل واحد في المشاركة بالانتخابات، وإنما منفتحة على جميع الخيارات، بشرط أن تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.



وفي السياق ذاته، أكد بدران، أن الحوارات الوطنية أرضية حقيقية للوصول إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، وهناك إرادة للتوصل إلى توافق فلسطيني أولي، لافتاً إلى أنه في القاهرة لابد من نقاش البرنامج السياسي، الذي يجب أن يصل الشعب الفلسطيني إليه، بعد فشل مسار (أوسلو).



وقال: "نريد سقفاً سياسياً يتجاوز (أوسلو)، ونحضر لمرحلة جديدة، وأن نتفق على الوسائل، التي نقاوم بها الاحتلال".



وأشار إلى أنه في القاهرة، سيتم التوقف عند المحكمة الدستورية، بألا تتدخل في الانتخابات أو نتائجها، وأن تكون خارجها؛ لأنها تشكلت دون توافق، وبدون مسوغات قانونية، منوهاً إلى أن وثيقة الوفاق الوطني، ربما تكون أرضية للبرنامج السياسي في نقاشات وحوارات القاهرة، معلناً أنه جرت العديد من الاتصالات الدولية من أجل ضمان نجاح الانتخابات.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس): "إصرارانا على موضوع التزامن في الانتخابات، كي نعطي شعبنا حقه في اختيار قياداته، ولا يقتصر الأمر على المجلس التشريعي"، مضيفاً: "نحن نؤمن بأن الانتخابات حق لشعبنا الفلسطيني، وليس منة من أحد، ولا يحق لأحد أن يعطل الانتخابات".



وفيما يتعلق بالحريات، أكد بدران، أن بيئة الضفة الغربية، تخلو من الحريات، مشدداً على ضرورة وجود بيئة مناسبة لكي تتحرك القوى الفلسطينية دون التخوف من اعتقال واستدعاء أو ملاحقة، مؤكداً رفض حركته استمرار الحالة السياسية، التي تخلو من الحريات بالضفة.



وقال: "سنؤكد في القاهرة، أنه لا بد من جود ميثاق شرف، يؤكد حرية الكل الفلسطيني في العمل، دون ملاحقة من الأجهزة الأمنية"، مشدداً على ضرورة أن يحترم الجميع نتائج الانتخابات.



وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد بدران، أن قطاع غزة له متطلبات وحاجات، ويعاني من حصار منذ سنوات طويلة، جعل معاناة الناس مضاعفة، وهذا ما تمت مناقشته، وكان هناك توافق أولي أنه لا بد أن يشعر الشعب الفلسطيني في غزة، أنه على صعيد واحد مع الضفة، وألا يقسم لموقع جغرافي أو انتماء سياسي.



وفي سياق ذي صلة، قال القيادي في (حماس): "نريد أن نذهب للانتخابات، وهناك ارتياح لشعبنا الفلسطيني، وألا يكون تحت ضغط قبل الانتخابات، وأن نؤمن له البيئة المناسبة"، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتم تجاوز القدس في الانتخابات المقبلة، حيث إنها جزء أصيل من الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن التسليم للاحتلال بالتحكم بمصيرها.



وأوضح بدران، أنه سيتم في القاهرة، مناقشة شكل المشاركة في الانتخابات مع الكل الوطني، وأن تمر بأكبر قدر من المكاسب، لافتاً إلى أن الانتخابات، وسيلة لترتيب البيت الفلسطيني، بمواجهة الاحتلال.