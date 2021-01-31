وزارة الداخلية تكشف موعد إجراء فحص (كورونا) للمسافرين عبر (معبر رفح)























رام الله - دنيا الوطنكشفت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن موعد إجراء فحص (كورونا) للمسافرين في كشف التنسيقات يوم غد الاثنين، بالإضافة إلى المسافرين في الحافلات (من السادسة إلى العاشرة) من الكشف رقم (1) المنشور صباح اليوم، وذلك على النحو الآتي:- مرفق كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم غد الإثنين، حيث عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) الساعة 7:00 صباح الغد في المراكز التي تم الإعلان عنها، مع استبدال عيادة النصيرات في المحافظة الوسطى، بعيادة البريج القديمة.- المسافرون في الحافلات (من السادسة حتى العاشرة) من كشف السفر رقم (1) الذي تم نشره صباح اليوم، عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) غداً بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً، وانتظار إعلان جديد بشأن موعد سفرهم.