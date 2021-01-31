شؤون فلسطينية

وزارة الداخلية تكشف موعد إجراء فحص (كورونا) للمسافرين عبر (معبر رفح)

وزارة الداخلية تكشف موعد إجراء فحص (كورونا) للمسافرين عبر (معبر رفح)
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن موعد إجراء فحص (كورونا) للمسافرين في كشف التنسيقات يوم غد الاثنين، بالإضافة إلى المسافرين في الحافلات (من السادسة إلى العاشرة) من الكشف رقم (1) المنشور صباح اليوم، وذلك على النحو الآتي:

- مرفق كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم غد الإثنين، حيث عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) الساعة 7:00 صباح الغد في المراكز التي تم الإعلان عنها، مع استبدال عيادة النصيرات في المحافظة الوسطى، بعيادة البريج القديمة.

- المسافرون في الحافلات (من السادسة حتى العاشرة) من كشف السفر رقم (1) الذي تم نشره صباح اليوم، عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) غداً بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً، وانتظار إعلان جديد بشأن موعد سفرهم.

رابط كشف المسافرين رقم (1)










أخبار ذات صلة

بدران: حماس ليست متمترسة خلف شكل واحد للمشاركة بالانتخابات ونريد سقفا سياسيا يتجاوز أوسلو

بدران: حماس ليست متمترسة خلف شكل واحد للمشاركة بالانتخابات ونريد سقفا سياسيا يتجاوز أوسلو

منتدى القضية الفلسطينية يؤكد ضرورة توظيف الأدوات القانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

منتدى القضية الفلسطينية يؤكد ضرورة توظيف الأدوات القانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

مجدلاني: الانتخابات خارطة طريق لتحقيق المصالحة الوطنية والشراكة السياسية

مجدلاني: الانتخابات خارطة طريق لتحقيق المصالحة الوطنية والشراكة السياسية

إعلام الاحتلال: سقوط حوامة تصوير تابعة للجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة

إعلام الاحتلال: سقوط حوامة تصوير تابعة للجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة

وصول السفير القطري محمد العمادي لقطاع غزة عبر معبر (إيرز)

وصول السفير القطري محمد العمادي لقطاع غزة عبر معبر (إيرز)

الاحتلال يعيد فتح بوابة قلقيلية الجنوبية بعد اغلاقها 21 عاما

الاحتلال يعيد فتح بوابة قلقيلية الجنوبية بعد اغلاقها 21 عاما

اشتية: القيادة الفلسطينية ماضية في إنجاح الانتخابات ونطالب بدعم الدول الأوروبية

اشتية: القيادة الفلسطينية ماضية في إنجاح الانتخابات ونطالب بدعم الدول الأوروبية

الهيئة العامة للبترول تعلن أسعار المحروقات والغاز خلال شهر فبراير

الهيئة العامة للبترول تعلن أسعار المحروقات والغاز خلال شهر فبراير

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مجدلاني: الانتخابات خارطة طريق لتحقيق المصالحة الوطنية والشراكة السياسية

مجدلاني: الانتخابات خارطة طريق لتحقيق المصالحة الوطنية والشراكة السياسية

الاحتلال يعيد فتح بوابة قلقيلية الجنوبية بعد اغلاقها 21 عاما

الاحتلال يعيد فتح بوابة قلقيلية الجنوبية بعد اغلاقها 21 عاما

الاحتلال يخطر بإخلاء خمس عائلات في مسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يخطر بإخلاء خمس عائلات في مسافر يطا جنوب الخليل

هيئة مكافحة الفساد تُطلق تقريرها الأول للمرصد الوطني لمؤشرات الفساد 2020

هيئة مكافحة الفساد تُطلق تقريرها الأول للمرصد الوطني لمؤشرات الفساد 2020

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر بالخليل

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر بالخليل

لجنة الانتخابات المركزية بنابلس: هذا موعد فتح سجل الناخبين لمن يريد إضافة اسمه

لجنة الانتخابات المركزية بنابلس: هذا موعد فتح سجل الناخبين لمن يريد إضافة اسمه

فلسطين تسجل 13 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية المتحورة

فلسطين تسجل 13 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية المتحورة

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع وزير النقل والمواصلات

النائب العام يبحث التعاون المشترك مع وزير النقل والمواصلات

منوعات

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: ماذا قالت ابنة عمرو دياب عن دينا الشربيني ؟

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

شاهد: حسن الرداد يضع أفعى على رقبة سيرين عبد النور

يسرا لأصدقائها &#34;ممنوع الزيارات&#34;.. هل قامت بطرد أحد ؟

يسرا لأصدقائها "ممنوع الزيارات".. هل قامت بطرد أحد ؟

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب &#34;موسى مشتاقلك&#34;

شاهد: بعد الأزمة.. محمد رمضان لسمية الخشاب "موسى مشتاقلك"

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

زين كرزون تعلن إصابتها بفيروس (كورونا).. وشقيقتها التوأم تشاركها الأعراض

شاهد: ميريهان حسين &#34;أنا أجمل من ياسمين صبري&#34; والجمهور يرد

شاهد: ميريهان حسين "أنا أجمل من ياسمين صبري" والجمهور يرد

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

تعرف على كواليس مقلب رامز جلال.. ومن هم الضحايا ؟

شاهد: ماجد الكدواني &#34; عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة&#34;

شاهد: ماجد الكدواني " عادل إمام غير حياتي بسبب مكالمة واحدة"

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

فنانة لبنانية تصدم عائلة شعبان عبد الرحيم وتطلب من الميراث

شاهد: رزان مغربي &#34;كنت بتمنى يضربني عمر الشريف&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: رزان مغربي "كنت بتمنى يضربني عمر الشريف".. فما القصة ؟

عربي

السيسي: نرفض أي إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

السيسي: نرفض أي إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

سلطنة عمان تمدد إغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع

سلطنة عمان تمدد إغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع

انفجار ضخم ودوي إطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو

انفجار ضخم ودوي إطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو

سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا