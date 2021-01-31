إعلام الاحتلال: سقوط حوامة تصوير تابعة للجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بسقوط حوامة تصوير، تابعة للجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، خلال نشاط للجيش شمال قطاع غزة، مؤكدة أنه لا يوجد خوف من تسرب معلومات، ويجري الآن التحقيق في سبب سقوطها.



بدوره، قال أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي: "حول سقوط الحوامة قبل قليل، الأمر الأكثر مدعاة للقلق، هو تطور قدرات الفصائل في غزة على كشف وتعطيل نشاطات الجيش، بينما الجيش يراقب".