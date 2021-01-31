وصول السفير القطري محمد العمادي لقطاع غزة عبر معبر (إيرز)

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رام الله - دنيا الوطن

وصل السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، شمالي قطاع غزة.



ومن المتوقع، أن يتم صرف منحة 100 دولار القطرية للأسر الفقيرة خلال الأيام المقبلة.



وكان أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر قراراً بتقديم منحة بـ 360 مليون دولار، لقطاع غزة، وذلك لمدة عام كامل.