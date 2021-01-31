الاحتلال يعيد فتح بوابة قلقيلية الجنوبية بعد اغلاقها 21 عاما

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رام الله - دنيا الوطن

أعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، فتح بوابة قلقيلية الجنوبية "جلجولية"، بعد ان أغلقتها أمام المواطنين لأكثر من 21 عاما.



جاء ذلك بعد متابعات حثيثة وجهود متواصلة بذلتها الهيئة العامة للشؤون المدنية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأوضح مدير الشؤون المدنية في قلقيلية مهند شاور، انه سيتم فتح البوابة ابتداء من يوم غد الاثنين، وذلك على فترات مختلفة، وهي الصباحية في الفترة من (7:20 - 7:50)، والظهيرة من (30:13— 14:00)، والمسائية من (17:15– 16:45)، لافتا أن اغلاق البوابة كان يزيد معاناة المواطنين ويكلفهم وقتا وجهدا للوصول الى أراضيهم.