اشتية: القيادة الفلسطينية ماضية في إنجاح الانتخابات ونطالب بدعم الدول الأوروبية

بحث رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الأحد، عبر الفيديو، مع المبعوث النرويجي الجديد، الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، جون هانسين باور، آخر التطورات السياسية، ومستجدات الأوضاع والانتخابات العامة في فلسطين.





وأشار اشتية إلى أن القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ماضية في إنجاح إجراء الانتخابات، والحكومة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح عقدها، من أجل إعادة الوهج الديمقراطي، وإنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة الوطنية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وطالب رئيس الوزراء، الدول الأوروبية، بدعم عقد الانتخابات، وإرسال مراقبين لضمان سير العملية الانتخابية، على أكمل وجه.

رام الله - دنيا الوطن